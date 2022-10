Abdülkadir propone a Betül crear juntos una empresa con la que arruinar a los Yaman

Abdülkadir casi provoca un accidente con Betül. Está enfadado porque la joven no ha ido a verle y tampoco le cogió el teléfono. Keskin ha advertido a su amiga que no sabe dónde se ha metido al hacer negocios con él, y que no sabe lo que puede pasarle si le da la espalda.

El socio de Hakan ha amenazado a la joven, pero ella no se ha achantado y quiere que vaya al grano. “Cuando empieza la partida, no te puedes retirar”, le ha dicho. Acto seguido, le ha preguntado cómo va a ayudarle a comprar las tierras.

Betül está indignada, ¡parece que Abdülkadir no la escucha! Ya le dijo que tenía a Züleyha muy encima y no podía hacer nada, pero a él se le ha ocurrido algo: montar una empresa entre los dos. Y no una cualquiera, sino una que funcione como cliente de los Yaman.

Ellos comprarán la mercancía a la empresa de Demir por un precio más bajo del coste, y se quedarán con la diferencia. ¡Parece un plan redondo! Para Abdülkadir no debería haber ningún problema… ¿Aceptará Betül? ¿Qué pasa si los descubren?