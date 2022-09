Abdülkadir y Betül se unen para hacer negocios: “Juntos ganaremos mucho dinero”

Betül sigue haciendo negocios por su parte. La joven ha conseguido hacerse con la dirección de la empresa Yaman mientras Demir está desaparecido. Su objetivo ahora es conseguir hacerse con todas las propiedades.

Sin embargo, no va a ser fácil. Los empleados de Demir no están recibiendo con mucho agrado que la joven se esté metiendo tanto en los asuntos de la empresa…

Betül tuvo un incidente con el coche y tuvo que pararse en mitad de la carretera. Por suerte, había un taller cerca de donde se encontraba y fue hacia allí para buscar ayuda. Casualmente, el dueño era Abdülkadir Keskin, el socio y amigo de Hakan Gümüşoğlu.

La joven y él se entendieron muy bien, y han quedado para que Abdülkadir pueda ver unos terrenos propiedad de los Yaman.

Sin embargo, ha habido un revés en las intenciones de Betül: Züleyha ha vuelto a la empresa y, por si fuera poco, la persona que compró las acciones ha llegado también a Çukurova. Demir no va a ser un problema, pero todo lo que hay alrededor de él sí.

Betül le ha contado a Abdülkadir que el hombre que ahora tiene el 25% de las acciones de la empresa ha aparecido, y él le ha confesado… ¡que lo conoce! Y no solo eso, sino que son amigos.

Abdülkadir ha intentado convencerla de que le venda los terrenos. Está convencido de que no habrá ningún problema, siendo él amigo de Mehmet. Pero no es tan fácil… Betül tiene al empleado de confianza de Demir pisándole los talones y no puede hacer ningún movimiento extraño en la empresa.

“Calma, también nos encargaremos de él”, le ha dicho Abdülkadir. ¿Qué pretende hacer? ¿Caerá Betül en su chantaje?