Betül rechaza ayudar a Abdülkadir, mientras esté Züleyha de por medio: “Voy a deshacerme de ella"

Betül ha ido a ver a Abdülkadir después de que Mehmet se haya ofrecido a pagar la pérdida de la compañía Yaman tras el naufragio del Royal. ¡Son 20 millones de dólares! La joven se ha enfadado porque está segura de que la intención del socio de Züleyha dándole tanto dinero es conseguir más acciones a cambio… pero Abdülkadir tiene un plan mejor.

Le ha propuesto a Betül ser él quien compre las acciones de la compañía Yaman. “Ahora tú eres mi socia, y él solo mi amigo”, ha dicho Keskin. Pero la joven no se fía de él. Si ha traicionado a Mehmet porque ya no le interesa hacer negocios con él… ¿Por qué no iba hacerle lo mismo a ella?

Pero Abdülkadir cree que Betül no está siendo inteligente… Si evita que Mehmet le dé el dinero a Züleyha, la compañía quebrará y no le conviene hacerse con una empresa sin dinero. La joven quiere el puesto de la mujer de Demir, y está dispuesta a lo que sea, aunque poco puede hacer porque la joven está muy encima.

De hecho, Abdülkadir le ha propuesto que le ayude a comprar unos terrenos de los Yaman, pero ella se ha negado. Si quiere hacer algo por su amigo que incluya la compañía, antes tiene que deshacerse de Züleyha… ¿En qué estará pensando?