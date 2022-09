Avance semanal de 'Tierra Amarga': Züleyha conoce a la persona que cambiará su destino, Hakan Gümüşoğlu

En 'Tierra Amarga' estamos viviendo una semana muy complicada. Han sucedido muchas cosas y las vidas de todos han empezado a cambiar...

Todo comenzó cuando Fekeli atropelló a un hombre del pasado de Demir, y ahora su gente quiere vengarse tanto de Fekeli como del propio Demir. Esas personas con Abdülkadir Keskin y Hakan Gümüşoğlu, hermanos del difunto. Ellos fueron quienes planearon el asalto a la mansión Yaman y tras este... ¡Demir desapareció! Nadie sabe nada de él. Lo han buscado por cielo y tierra, tanto Züleyha como Fikret y Fekeli, pero no aparece... ¿Qué le habrá pasado?

Por otro lado, Hakan Gümüşoğlu y Abdülkadir han decidido vengar la muerte de su hermano, y para ello quieren asentarse en Çukurova... Primero le han querido dar un pequeño susto a Fekeli y los suyos, ya que él fue el responsable de la muerte de su hermano. Además, ha salido a la luz que es el propio Hakan quien le compró las acciones de la empresa Yaman a Züleyha, por lo tanto su destino esta ya ligado a Çukurova. Pero, ¿qué tendrán pensado hacerle a Fekeli y a Demir?

Otra de las personas que no deja tranquila a Züleyha es Ümit, la joven ha estado presente en los peores momentos de Züleyha y desde que ha desaparecido Demir ha acusado permanentemente a la joven de conocer el paradero de su marido. De hecho, fue a la policía y acusó a Demir de haber sido quien había matado a su madre, y dijo que el asalto a la mansión era un plan ideado por Demir para huir. ¡Es una tortura todo el sufrimiento que les hace pasar!

Pero las cosas han pasado ahora de castaño a oscuro, y Ümit con la ayuda de Cümali ha secuestrado al pequeño Adnan. Ella quería utilizar al niño para negociar con Züleyha... ¡Quería que le dijera dónde estaba Demir! ¡Pero eso no lo sabía Züleyha! Ümit ha insistido, ya que eestaba segura de que Züleyha tenía ese dato... Pero la joven, cansada de repetirle que no lo sabía y al ver que Ümit no le decía dónde estaba su hijo, ha sacado una pistola... Ambas han forcejeado y se ha disparado. ¡Ümit ha caído desplomada al suelo! ¿Estará muerta?

Züleyha conoce en persona a Hakan

Como los Gümüşoğlu ya se han asentado en Çukurova, Hakan ha comenzado a seguir a Züleyha. El joven presencia como la roban el bolso, y él, consigue detener al ladrón y así devolverle sus pertenencias. Ambos tienen un primer encuentro juntos donde se pueden poner cara el uno al otro... ¿Será el comienzo de algo? ¿Utilizará Hakan a Züleyha para llegar a Demir?

Por otro lado, también hay una reunión de accionistas del consejo Yaman y Hakan se presenta como la persona que ostenta el 25% de las acciones. ¡Züleyha y Betül se quedarán en shock!

Betül y Züleyha en el capítulo 104 de 'Tierra Amarga'. | Antena3

El clan Gümüsoglu comienza a actuar en Çukurova

Por otro lado, los Gümüşoğlu ya están asentados en Adana y comienzan a dejarse ver por toda la ciudad. Fikret y Fekeli son plenamente conscientes de que tienen unos enemigos duros, además, no se imaginan que ellos lo que quieren es vengarse de Ali Rahmet y de Demir. Sin embargo, su mayor preocupación es tener controlada a Züleyha y por ello, deciden intervenir en su problema con Ümit.

Ellos serán quienes decidan el futuro de la doctora, ya que la tienen en su coche. ¿Qué pasará?