En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Fikret se enterará de que Züleyha le ha vendido acciones a Mehmet, ¿cómo reaccionará?

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo Betül se ha enfrentado a Züleyha por la venta de las acciones de la empresa Yaman a Mehmet Kara. La joven no aprobaba que Züleyha quisiera darle tanto poder a un desconocido, por mucho dinero que necesitara la empresa. Pero Züleyha no se ha tomado nada bien su crítica, y le ha dejado claro que no necesita su aprobación para realizar la venta. ¿Conseguirán reconciliarse ambas?

Además, Hakan le ha dado un pequeño susto a su socio... ¡Le ha apuntado con un arma y ha disparado! No le gusta que no hagan caso a sus órdenes, y, bajo su punto de vista Abdülkadir se ha excedido... ¡Para Hakan ha sido él quien ha hecho daño a los animales de Züleyha! Y no quiere que nunca más le vuelva a fallar. ¿Le hará, ahora si, caso?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos que Fikret ha conseguido hacerse con el dinero suficiente para liquidar la deuda de los Yaman. El joven ha llegado a la mansión para darle la sorpresa a Züleyha, ¡e incluso llevaba un regalo para ella! Sin embargo, el joven se ha enterado de que Mehmet ha comprado acciones de la empresa y, además de haber pagado lo que debían, se ha hecho con casi la mitad de la compañía. El joven se ha quedado en shock, y se ha guardado los pendientes que tenía para la mujer de Demir. ¿Cómo reaccionará ante esta noticia? ¿Querrá enfrentarse a Kara? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga'! Y adelántate a su emisión en ATRESplayer PREMIUM.