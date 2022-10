Hakan le ha dado un susto de muerte a Abdülkadir... ¡Casi lo mata!

Hakan está muy enfadado con su socio Abdülkadir. Cree que él es el responsable de lo que le ha sucedido a los animales de la empresa Yaman... ¡Él es el único que puede haberles envenenado! Pero, ¿tiene alguna prueba? ¿Cómo sabe que ha sido él?

Hakan ha decidido entrar por la noche al lugar donde estaba durmiendo Abdülkadir. El hombre se ha despertado en mitad de la noche con Hakan apuntándole, muy enfadado, con una pistola. ¡Madre mía! Abdülkadir le ha preguntado qué hacía allí, y Hakan, le ha reprochado que desoiga sus órdenes... ¡Le dijo que no le hiciera nada a Züleyha! Abdülkadir le ha comenzado a rogar por su vida, ha mantenido que él no le había hecho daño a los animales. Pero su socio ya no le cree: "Has jurado por tu madre muchas de veces ya", le ha dicho.

Finalmente, el joven ha ido a disparar la pistola, con tan buena suerte para Abdülkadir que el arma no tenía bala en ese disparo: "Hoy has tenido suerte, la justicia divina no existe". Hakan estaba muy enfadado por el comportamiento de su socio, cree que ha sido él quien ha envenado a los animales, y quería castigar Abdülkadir por no hacerle caso. ¿Le quedará claro a Keskin cuál es la voluntad de Hakan? ¿Qué pasará? ¡No te pierdas este momento de tanta tensión!