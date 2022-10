Avance semanal de 'Tierra Amarga': La confesión de Mehmet a Züleyha: "Nunca me había enamorado hasta ahora"

Esta semana en 'Tierra Amarga' hemos vivido muchas emociones y se han producido giros en las tramas que nadie se pensaba que iban a suceder. Los celos, las traiciones y las decisiones inesperadas han sido la tónica de esta semana en Çukurova, y es que nadie se puede fiar de nadie. Nuevas relaciones están fraguándose, y quizá, antiguas, a punto de romperse para siempre.

En primer lugar, Hakan ha tomado una decisión acerca de su plan de vengarse de los Yaman. El joven ya no quiere seguir adelante, cree que Züleyha es buena persona y no se lo merece. En lugar de hacerle daño a toda su familia, Hakan se enfrentará a Demir cuando vuelva a Çukurova. A su socio Abdülkadir no le ha gustado el cambio de planes, y ha hecho lo imposible para que su amigo no pueda alterar nada. ¡Lo ha traicionado! Y ha sido él quien ha mandado explotar el Royal 7, el barco de la empresa Yaman. ¡Han perdido muchísima mercancía!

Por otro lado, Züleyha ha tomado una importante decisión que marcará un antes y un después en su vida. Tras la visita a Hülya, la visión de Züleyha sobre su marido ha cambiado y ha decidido que...¡Quiere divorciarse de él! La joven ha llamado a su abogado para que agilice los trámites y poder separarse cuanto antes. No quiere seguir al lado de un hombre que le ha hecho tanto daño a ella y a una pobre chica…

Betül y Abdülkadir siguen adelante con sus planes a pesar de que todo podría haberse acabado tras el error de Keskin. El socio de Hakan le vendió un coche a Sermin, y Betül ha tenido que enfrentarse a su madre para que Züleyha no descubriese de dónde procedía el dinero. Por suerte, la joven no sospecha de nada y pueden continuar con su plan de quitarle la empresa, ¡pero tendrán que tener mucho cuidado!

Por último, los celos de Fikret hacia Mehmet solo van en aumento. A pesar de que Züleyha habló con él para que cambiara su actitud y se comenzara a fiar más de su nuevo socio, parece que Fikret ha hecho caso omiso. Cuando Fikret ha visto bailar en la boda a Mehmet y a Züleyha... ¡Se le ha ido la cabeza! ¿Cómo podía estar ella bailando con él? ¿Conseguirá dominar sus impulsos? ¿Siente algo hacia Züleyha?

Mehmet reconoce sus sentimientos hacia Züleyha

La semana que viene veremos como Mehmet sigue muy cercano a Züleyha. Ambos se enfrentarán a varios problemas en la compañía Yaman que les hará pasar aun más tiempo juntos. Un día durante una comida, ambos charlarán sobre su pasado y el joven se verá dispuesto a confesarle a Züleyha la verdad... ¡Se está enamorando de ella! ¿Qué es lo que responderá Züleyha?

Mehmet y Züleyha en el capítulo '111' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Un problema del pasado vuelve a la vida de Züleyha

Cuando piensas que el pasado ya está pisado, es cuando vuelve al presente, y eso es lo que le pasará a Züleyha la semana que viene. Una llamada anónima hará que el padre de la difunta Ümit aparezca en Çukurova en busca de respuestas a la muerte de su hija... ¡En la que Züleyha tuvo mucho que ver! ¿Se descubrirán secretos del pasado?

Züleyha en el capítulo '111' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Abdülkadir, más lejos que nunca de Hakan

Los socios no pasarán por su mejor momento. Abdülkadir se ha dado cuenta de que Hakan está cada vez más cerca de Züleyha y tiene sentimientos hacia ella, y no quiere que eso sea un riesgo para su plan, por ello hará lo que sea necesario para separarlo de la joven. ¡Tanto como perjudicarla! ¿Qué es lo que tendrá pensado?

