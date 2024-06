Jaime descubre un nuevo secreto de Luz: ¡Luis le cuenta que estuvo en la cárcel!

A pesar de que han tenido sus más y sus menos en el dispensario, Jaime y Luz han decidido guardarse mutuamente sus grandes secretos: el doctor Berenguer tiene un tumor cerebral y la doctora Borrell no tiene el título de medicina y tampoco es hija del reputado médico.

Jaime es consciente de que Luis y Luz tienen una relación especial, por eso da por hecho que el hijo de Digna también conoce el secreto de su compañera. ¡Pero la doctora Borrell sólo le ha contado la verdad sobre su pasado a él!

Jaime aprovecha su visita a Luis al laboratorio para hablar de Luz y le dice que la doctora no tiene que temer que le cuente algo sobre su pasado que ya sé. El hijo de Digna se queda sorprendido al ver que su amiga ha confiado en su compañero, aunque los dos están hablando de cosas muy diferentes.

Por suerte, Luis menciona que no le parece tan grave que Luz haya estado en la cárcel por una protesta política y es ahí cuando Jaime se da cuenta que el perfumista no sabe que su amiga no tiene el título de medicina. ¿Le guardará el marido de Marta el mayor de sus secretos a su compañera?