Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?
La hija de Damián se sincera con la francesa al darse cuenta que todavía le quedan muchas coas por vivir.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Gabriel y Damián firmarán frente al notario la entrega de acciones . Gabriel, a cambio, le entrega el diario de Marta y se siente feliz por haber ganado la partida.
Después, Damián destruitá el diario de su hija y le contará a sus hijos el sacrificio que ha tenido que hacer para proteger a Marta.
Digna respeta los deseos de su hijo Joaquín de marcharse y organizará una bonita cena familiar de despedida, mientras Gema se despedirá de sus amigas con mucha pena por irse a vivir a Barcelona.
Gaspar tratará de buscar a alguien para traspasar la cantina. ¿Lo conseguirá?
Por otro lado, Marta se apoyará en Cloe tras todo lo ocurrido con Gabriel y...¡se dejarán llevar! ¿Le dará la empresaria una nueva oportunidad a Marta?
María se enfrentará a Begoña: su vida será un infierno a partir der ahora y mientras Gabriel recibirá una inquitante llamada: alguien pregunta por Betariz alguien de supasado.
