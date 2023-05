En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Ceylin descubre que Yekta está detrás de todas sus desgracias

¡Menudo capitulazo vivimos el pasado domingo en ‘Secretos de familia’! Después de mucho tiempo, la verdad por fin ha salido a la luz. Aunque ahora queda lo más difícil: demostrarla. De momento, nos conformamos con que Ceylin conozca el nombre del verdadero asesino de su padre. ¿Qué es lo que hará ahora? ¡Para intuirlo tenemos que hacer un repaso de lo último que ha pasado en su entorno!

Tras oficializarse su divorcio, Ceylin se desahogó con Eren y le confesó que tenía la esperanza de que el fiscal se echase para atrás en algún momento. ¡Pero no fue así! El policía trató de animar a su amiga y le aseguró que sólo estaban pasando una mala racha. ¡Estaba convencido de que están hechos el uno para el otro! ¿Volverán a estar juntos si consiguen dejar a un lado sus diferencias?

Por otro lado, Metin fue a visitar a su hijo a la cárcel y lo animó contándole que la policía estaba convencida de que había un tercer implicado en el caso. ¡Eso cambiaría la situación de Çinar! Sin embargo, el joven se mostró derrotado y le pidió a su padre que no volviese a visitarlo. Si al final se demostraba su inocencia genial, pero si no, aceptaría su destino. ¿Qué pasará cuándo se entere de que fue víctima de su amigo Serdar?

Uno de los momentazos del capítulo nos lo regaló Laçin. La madre de Engin por fin le plantó cara a su marido y, no sólo se conformó con pedirle el divorcio, si no que le contó a una periodista el infierno que había vivido a su lado. ¡Yekta se quedó de piedra al descubrir lo que estaba haciendo su mujer! Y, aunque intentó detenerla, no lo consiguió. ¡A Yekta se le está complicando mucho la vida!

El último caso que investigaron Ilgaz y Ceylin, hizo reflexionar a la abogada sobre las consecuencias de la ira y la venganza. En los últimos días, pudo comprobar que la rabia sólo hace más daño, por eso sus ganas de que Çinar y Metin paguen por lo que han hecho, se han calmado. Aunque sigue dispuesta a hacer justicia, la joven es consciente de que, si su padre no hubiese muerto, el que ahora mismo estaría enterrado sería el hermano de Ilgaz. ¿Conseguirá perdonarlo algún día?

Merdan ordenó a sus hombres secuestrar a Serdar para presionarlo. ¡Estaba convencido de que tenía algo que ver con el asesinato de Zafer! En pleno interrogatorio, Ilgaz apareció y pidió que soltasen al joven… ¡Aunque todo formaba parte de un plan! Abuelo y nieto se habían compinchado para poner nervioso a Serdar y provocar que confesase. De momento, no lo han conseguido, pero… ¿Acabará cometiendo el joven algún error?

Tras ser despedido por haberle plantado cara a Yekta, Cüneyt citó a Ceylin para contarle todo lo que le había estado ocultando este tiempo. La joven Erguvan no daba crédito a lo que le estaba explicando el abogado.... ¡Yekta estaba detrás de todas sus desgracias! Además, el novio de Neva le contó lo más importante: Serdar les había confesado que había matado a Zafer. El problema es que no tenía pruebas para demostrarlo, aunque sabía dónde podía encontrarlas: ¡En el móvil de Serdar!

Por último, volvimos a ver un salto temporal al futuro de seis meses, en el que Ceylin es detenida por homicidio. Todavía no entendemos muy bien que es lo que ha podido pasar, aunque lo que sí sabemos es que la joven Erguvan está dispuesta a confesar lo que ha pasado. ¿Qué es lo que habrá hecho?

¿Conseguirá Ceylin las pruebas que inculpan a Serdar? ¿Pagará Yekta por todo lo que ha hecho? ¿Se darán una nueva oportunidad Ilgaz y Ceylin? Para obtener las respuestas a estas preguntas… ¡No te pierdas el próximo capítulo!