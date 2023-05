Ilgaz se enfrenta a Serdar al creer que ha mentido en su declaración: “Ni tú te crees las mentiras que te inventas”

Pars pilló a Yekta con Serdar a la puerta del juzgado y al joven no le quedó más remedio que entrar a declarar. Siguiendo los consejos de su abogado, Serdar mantuvo su versión inicial y le contó al fiscal que había visto como Çinar mataba a Zafer.

A pesar de declararse inocente, Pars ha decidido detener a Serdar, ya que hay muchas partes de su historia que no encajan. Ilgaz está de acuerdo con su amigo: ¡El joven oculta algo! Por eso ha decidido hacerle una pequeña visita en el calabozo.

“Dices que no hiciste nada, pero mire dónde mire estás tú metido”, le explica Ilgaz al detenido. Serdar intenta convencerlo de que él no ha hecho nada, pero el fiscal no se cree nada y… ¡Le agarra la cabeza para amenazarle!

“Ni tú te crees las mentiras que te inventas”, le asegura Ilgaz. El fiscal ha detenido a muchas personas como Serdar y sólo con mirarle a los ojos sabe que está mintiendo. ¡Y está dispuesto a descubrir todo lo que oculta para que pague por ello!

A pesar de que había prometido no involucrarse en el caso de Zafer, Ilgaz no puede dejar pasar la oportunidad de atrapar al posible culpable del crimen. Si se demuestra que Çinar es inocente… ¿Podrá su hermano perdonarlo?