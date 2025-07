Efsun le confiesa a Seren que se siente celosa de la relación que mantiene con Bahar: “Nunca me has abrazado a mí como la abrazas a ella”

Después de haberse enterado de los últimos acontecimientos en el hospital, Seren y Uras han regresado antes de lo previsto de la luna de miel. Y al llegar a casa, la joven se ha deparado con una sorpresa negativa: Efsun ha amueblado la habitación de los bebés, desvelando el sexo de los gemelos.

La pareja había dejado claro que querían que fuese una sorpresa y su madre otra vez ha ignorado su voluntad. “¿Por qué siempre te sales con la tuya y me arruinas la vida? ¿Qué quieres de mí?”, le pregunta bastante molesta.

“Que me tengas en cuenta”, contesta Efsun. “No me dejas formar parte de tu vida, no me pides ayuda...”. Pero justo cuando iba proseguir, Seran rápidamente se la acuerda que Efsun ha ido de blanco en su boda.

“Estaba enfadada. Nunca estás de acuerdo con nada que convenga a nosotras. Pero si se trata de los intereses de tu suegra...ni te lo piensas” dice su madre, refiriéndose a Bahar. “Nunca me has abrazado a mí como la abrazas a ella”.

Ahora sí Seran lo ha entendido todo. Su madre tiene celos de la relación que lleva con su suegra y no sabe cómo controlarlos. Harta de discutir, la médica abraza a Efsun como abraza a Bahar. Una vez más su madre se ha hecho la víctima...y una vez más ha conseguido salir con la suya.