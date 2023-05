Yekta descubre que Serdar mató a Zafer y se la juega obligándole a declarar ante Pars

La policía está buscando a Serdar, ya que creen que su testimonio puede ser clave para descubrir si hubo una tercera persona implicada en el asesinato de Zafer. Como Yekta no terminaba de fiarse de él, e intuía que le estaba mintiendo, lo ha estado escondiendo en un hotel.

Ahora Yekta tiene muchas razones para pensar que Serdar puede ser el verdadero asesino del padre de Ceylin, por eso necesita que le confiese la verdad para saber cómo actuar. ¡Eso podría dejar a Çinar libre y a él no le interesa! Por eso, le ha tendido una trampa.

El abogado lo lleva hasta el juzgado y le dice que tiene que declarar. “No has hecho nada, sólo eres un testigo. No tienes nada que ver”, le dice Yekta. Pero Serdar está muy nervioso y le pide que no le obligue a entrar.

Yekta está dispuesto a darle una última oportunidad para que confiese antes de que declare y Serdar no la desaprovecha: “Yo disparé las dos balas. Yo lo maté”. Al escuchar esas palabras, el abogado y su mano derecha lo meten rápidamente en el coche para huir, pero alguien los ve antes de que arranquen… ¡Pars!

Ante la pillada del fiscal, a Yekta no le queda más remedio que disimular y le dice que le ha llevado a su cliente para declarar. ¿Confesará lo que ha hecho? ¿O seguirán intentando que Çinar cargue con la culpa?