En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: A pesar de descubrir quién disparó a Engin, un complot contra Ilgaz intenta tapar la verdad

¡A cuadros! Así nos quedamos después de ver el último capítulo de ‘Secretos de familia’. Mientras el amor florecía y crecía entre Ilgaz y Ceylin, la verdad sobre el asesinato de Engin estaba a punto de ver la luz. ¡Ya sabemos quién disparó el arma! Pero hay muchas cosas que todavía no cuadran. ¡Vamos a repasarlo todo!

Después de que Ceylin salió de la cárcel y recordó que había sido una mujer la que mató a Engin, se descubrió que la abogada se había equivocado. Las últimas investigaciones revelaron que era un hombre y con el pelo largo. Pero, ¿quién? Aunque parece que nadie sabe quién disparó a Engin, los espectadores sí, ya que hemos visto como Nizayi, el policía científico de la comisaría, lo asesinó y posteriormente dejó la pistola en la mano de Ceylin. ¿Por qué lo hizo? Todo apunta a que él simplemente ha ejecutado por dinero un plan de otra persona. ¿De quién?

Sin habernos recuperado todavía del beso apasionado entre Ceylin e Ilgaz, llegó otro momentazo de la pareja. Después de pasar su primera noche juntos, Gül descubrió que habían dormido en el despacho y le dijo a su hija que tenían que formalizar su situación. Eso provocó que la pareja mantuviese una conversación para aclarar qué son. Ceylin pensó que todavía no debían vivir juntos y que debían conocerse mejor. ¡Pero si no pueden vivir el uno sin el otro!

Por su parte, Pars llamó a declarar a Neva por el asesinato de Engin tras las amenazas de Seda. Le exigió que le contase dónde estuvo la noche del crimen, pero ella se negó a hacerlo. No quería que su hermano supiese que pasó la noche con… ¡el socio de Yekta! Por suerte para Neva, Eren irrumpió en el despacho y comunicó a Pars que los restos encontrados en el guante eran de un hombre, por lo que la declaración de Neva no tenía sentido. Aun así, él insistió a su hermana para saber dónde había estado esa noche. ¡Pero ella tenía derecho a no hablar de su intimidad!

Después de la discusión en el despacho con Neva, Pars escuchó un disparo en el juicio en el que estaba… ¡su hermana! Uno de los familiares del hombre acusado le había disparado a la jueza y le apuntaba con una pistola. En ese momento, apareció Pars y se abalanzó sobre el agresor para detenerle. Pero eso no impidió que Neva terminase desmayada entre los brazos de su hermano. ¿Se pondrá bien?

Aylin ya sabía que su marido le había sido infiel, pero al descubrir que Zümrüt se había quedado embarazada, el miedo se apoderó de ella. ¿Y si Osman fuese el padre de la criatura? Por eso, se plantó directamente en casa de la que había sido amante de su esposo para descubrir la verdad. Zümrüt le dice aseguró que el bebé que esperaba era de su marido, pero la hermana de Ceylin no lo tenía nada claro y le dijo que… ¡irían al médico para comprobarlo!

Tras decidir empezar una relación, aunque con calma, Ceylin e Ilgaz también comenzaron a trabajar juntos como abogados. Aunque Ceylin, sigue cesada y no podrá ejercer por un tiempo, se empeñó en ayudar a Ilgaz en sus primeros pasos como abogado. De hecho, su apoyo parece que le ha hizo bien porque Ilgaz… ¡ganó su primer caso como abogado! La emoción y el orgullo de Ceylin desencadenó un “te quiero”, que nos paralizó el corazón. ¡Menudo momentazo!

La investigación sobre el asesinato de Engin esclareció que el guante encontrado pertenecía a un hombre, pero no tenían datos sobre él. Yekta aprovechó para acusar a Ilgaz de presentarse en la escena del crimen sin autorización y colocar pruebas falsas. Pars llamó al marido de Ceylin para que se hiciese unas pruebas de ADN que determinaron… ¡que el pelo encontrado en el guante de la escena del crimen era suyo! ¿Quién está tratando de culpar a Ilgaz?

