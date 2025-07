El pasado más duro de Leyla destroza a Timur: Bahar le cuenta lo que nadie se atrevía a decirle

Bahar ha subido al despacho temblando. “Timur, lo siento. No era mi intención… se me escapó”, ha dicho muy afectada. Él la ha mirado con el corazón hecho pedazos: “Todo lo que sabía no es verdad. Yo ya no sé quién soy”.

Ante esta situación tan complicada, Bahar ha intentado explicarse. Le ha contado que Leyla está dispuesta a contárselo todo y que ha decidido operarse solo para poder hacerlo. “Se siente fatal”, ha dicho.

Pero Timur ha sido claro: “¿No crees que es tarde para que se sienta mal? No debió haberse ido”. Entonces, Bahar le ha contado que Leyla no huyó por pensar en ella y ser egoísta, sino que fue obligada: “Eligió castigarse por lo que hizo, por haberte dejado”.

Y ahí Timur ha dejado salir el dolor que lleva dentro desde niño: “Desde que me enteré de que está enferma… no dejo de pensar por qué me siento tan unido a ella. Fue la única que me dio seguridad. El último abrazo que me consoló fue suyo”.

A punto de llorar, ha dicho lo más duro: “Quizá, por eso nunca sentí que pertenecía a ningún sitio. Si hubiese crecido con ella… ¿quién sería yo ahora?”. Bahar solo ha podido abrazarlo.

Justo entonces, Leyla ha entrado en la consulta sonriendo, sin saber nada. “¿Hacíais las paces? Qué bonito, mis niños”, ha dicho con cariño, creyendo que todo sigue como antes. Pero ya Timur lo sabe todo. Y esta vez, nada volverá a ser igual.