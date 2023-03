Zeynep, decepcionada con Yildiz por su boda con Halit: “¿Todo era parte de un juego para que se casara contigo?”

Yildiz por fin había conseguido con lo que tanto había soñado… ¡Se va a casar con un hombre rico! Halit le había pedido matrimonio e incluso le había regalado un anillo de pedida en su primera cena como pareja oficial.

A la mañana siguiente, Zeynep va a despertar a su hermana a la cama y su cara cambia por completo cuando ve el anillo en la mano de Yildiz. “Dime que lo has comprado en el Bazar, por favor”, dice Zeynep. Pero su hermana le confirma la noticia... ¡Se va a casar con Halit!

Zeynep no entiende que ese hombre haya ido a su casa hace un par de días para explicarle que no tenían nada y que ahora su hermana le esté diciendo que se van a casar. Le pregunta a Yildiz si está enamorada y ella le dice que le quiere... ¡Aunque no suena muy convincente!

“Todas las cosas que le hemos sufrido eran sólo parte de un juego para que se casara contigo, ¿verdad?”, le reprocha Zeynep muy enfadada. Pero su hermana niega que eso sea verdad y se justifica diciendo que ella sólo quiere ser feliz. “Me voy a casar con ese hombre te guste o no, he tomado mi propia decisión”, le asegura.

“No vas a ser feliz. Acabarás siendo desgraciada”, le advierte Zeynep su hermana. ¡Sabe que sólo se casa con él por su dinero y no puede entenderlo! ¿Intentará evitar la boda o terminará aceptando la decisión de su hermana?