Halit se sincera con Zeynep: “Yildiz me interesa”

Zeynep estalló contra Yildiz después de que Ender se presentase en su trabajo para acusar a ella y su hermana de intentar seducir a dos hombres ricos. La ayudante de Alihan se quedó destrozada después de las acusaciones de esa mujer y cuando llegó a casa pidió explicaciones a su hermana. ¡Quería saber si realmente tenía una relación con Halit!

A pesar de que Yildiz se justificó diciendo que ella no había tenido nada con su jefe, el no afirmar que en un futuro tampoco lo tendría, a Zeynep no le sentó nada bien. ¡Empezaba a dudar de su hermana!

Halit ha notado en el trabajo que Yildiz no estaba bien. Al contarle lo que había pasado, el empresario se ha prestado a presentarse en su casa para hablar con Zeynep. ¡Y a Yildiz le ha parecido una gran idea!

Cuando Zeynep ve a Halit en el salón de su casa se queda de piedra. Aunque en un principio se niega a hablar con él, termina aceptando. “No he tenido nada con Yildiz, por eso ella no puede ser el motivo de mi divorcio”, le explica el empresario.

Pero Zeynep sigue sin entender el empeño de Ender en hacerles daño. "No es normal que yo perciba que no quiere vengarse de él si no de mi hermana”, le responde. Halit justifica la actitud de Ender diciendo que no ha sabido encajar bien el divorcio y ha buscado en Yildiz un blanco en el que descargar su ira.

Además, Halit ha querido confesarle a Zeynep que Yildiz le interesa, pero que ella no le aceptó. ¿Cómo se tomará Zeynep la visita del empresario? ¿Será suficiente esta conversación para creer en la inocencia de su hermana? ¿Harán las paces las hermanas?