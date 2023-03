El plan de Yildiz triunfa: ¡Halit le pide matrimonio!

Todo parecía haberse torcido para Yildiz cuando descubrió que Halit se había interesado por una mujer divorciada con la que había salido a cenar. Esos días, apenas le hizo caso y la prensa ya hablaba de que esa mujer se trataba de la nueva ilusión del empresario.

Por suerte para la joven Yilmaz, Ender también se había enterado del rumor y no estaba dispuesta a permitir que esa mujer y Halit tuviesen una relación. La hermana de Caner había investigado sobre el polémico pasado de la nueva ilusión de su exmarido y consiguió unas fotos comprometidas sobre ella.

Cuando Ender le pasó las fotografías a Halit, él entró en cólera y la llamó por teléfono. Ella le dijo que simplemente le estaba haciendo un favor, sin saber que, en realidad, se lo estaba haciendo a Yildiz, ya que el empresario, decepcionado por las imágenes recibidas, ha mandado llamar a su despacho a la joven Yilmaz. ¡Ender lo ha lanzado a sus brazos!

Yildiz va a ver a Halit algo cabizbaja. Piensa que ha perdido la oportunidad de conquistarlo y se estaba planteando dejarlo todo. Pero cuando él le insiste en que le cuente qué le pasa, ella decide quemar su último cartucho. “Mis sentimientos por usted continúan y no parece que vayan a desaparecer”, le asegura Yildiz.

“Estoy asqueado de las maquinaciones que me rodean. Eres la persona más honesta que he conocido en mi vida”, le confiesa Halit. ¡Yildiz no puede creerse lo que le está diciendo! “Voy a poner mis valores detrás de mis sentimientos. Si quiere que tengamos una relación estoy preparada”, le dice la joven.

Pero Halit lo tiene claro. No quiere que Yildiz renuncie a sus valores y… ¡Le pide que se case con él! Ella acepta sin pensárselo… ¡Su plan había funcionado! ¿Conseguirá que Halit no sospeche de sus intenciones antes de la boda? ¿Qué pensarán sus allegados del compromiso? ¿Hará Ender algo para impedir el matrimonio?