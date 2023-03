Halit pide a Yildiz que firme un acuerdo prematrimonial… ¡Justo antes de la boda!

Cuando Ender se enteró del próximo compromiso de Halit y Yildiz, decidió visitar al abogado de su exmarido para advertirle sobre las intenciones de la joven. Después de esa conversación, el hombre visitó a Halit para hablarle de algo importante… ¡Y Yildiz lo vio!

Como la joven Yilmaz se olió a qué se podía deber la visita del abogado, decidió adelantarse y le propuso a Halit… ¡Firmar un acuerdo prematrimonial! Sorprendido por su honestidad e iniciativa, el empresario le dijo que no era necesario firmar ningún documento. ¡Todo había salido según Yildiz había previsto!

Ha llegado el día de la boda y la joven Yilmaz está muy emocionada. Ni por asomo puede imaginarse la sorpresa que su futuro marido le tiene preparada… ¡Los papeles del acuerdo prematrimonial!

“Tenías razón querida, no se me habría ocurrido hacer un acuerdo”, le dice Halit justificando que sabía que así ella se sentiría mejor. ¡Yildiz no se puede creer que le haga es a escasos minutos de la ceremonia! ¿Qué va a hacer ahora?

A la joven no le queda más remedio que firmar y fingir una sonrisa de conformidad: “Yo confío en ti”. ¿Qué hará ahora si tiene algún problema con Halit? ¿Le espera el mismo oscuro futuro que tenía Ender al lado del empresario?