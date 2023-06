Dündar se venga de Zeynep y… ¡La obliga a que se case con él!

Dündar ha perdido por completo la cabeza y ha secuestrado a Zeynep para vengarse de ella por haberle dejado plantado en el altar por Alihan. ¡Siente que se ha reído de él y que lo ha dejado en ridículo delante de su familia!

La intención de Dündar es que Zeynep se case con él y, para que ella no pueda negarse, le ha mostrado en su móvil cómo uno de sus hombres apuntaba con una pistola en la cabeza a Asuman en su casa. ¡La matará si no hace lo que él diga!

Para proteger a su madre y ya que no tiene escapatoria, a Zeynep no le ha quedado más remedio que cumplir los deseos de Dündar. Se ha puesto un vestido de novia y ha tenido que contener sus ganas de llorar para no enfadar a su secuestrador. ¡Está fuera de sí!

“Dejaré vivo a tu enamorado. Quiero que vea lo felices que somos tú y yo juntos”, le asegura Dündar a Zeynep. Los dos se dirigen al salón de la casa, dónde se encuentra ya el oficiante de la ceremonia. Él le ha prometido que si se casa con ella, dejará en paz a los suyos. ¡Es un chantaje en toda regla!

Muerta de miedo, la joven Yilmaz recuerda lo feliz que era hace apenas unas horas con Alihan, pero en este momento, lo único que puede hacer es firmar su enlace con el joven. ¡Ahora Dündar y ella son marido y mujer! ¿Qué pasará? ¿Cómo conseguirá salir de ésta Zeynep?