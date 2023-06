Zeynep le roba la pistola a Dündar y le amenaza: “Que tu hombre suelte a mi madre”

Dündar sorprendió a Zeynep en la puerta de su trabajo y la engañó para retenerla en contra de su voluntad. El joven estaba muy dolido por el plantón que su prometida le había hecho el día de su boda y tenía la necesidad de vengarse.

La joven Yilmaz está muy asustada. Dündar la ha encerrado en la habitación de una casa alejada del centro de la ciudad y le ha enseñado, en su móvil, cómo uno de sus hombres apuntaba a su madre con una pistola. ¡La matará si la joven no hace lo que él quiere!

En un despiste de Dündar, Zeynep aprovecha y… ¡le roba su pistola! “Llama inmediatamente a tu hombre y que suelte a mi madre”, le grita la joven asegurando que no tendrá ningún reparo en dispararle.

Dündar no se esperaba esa reacción de Zeynep, sin embargo, está convencido de que no será capaz de disparar. ¡Es demasiado buena como para hacer algo así! Al ver que el joven pega su cabeza a la pistola, Zeynep cambia de estrategia y… ¡se apunta a sí misma! “Llámale o me pego un tiro”, asegura. ¡La joven está fuera de sí! ¡No quiere que a su madre le pase nada!

A pesar de los esfuerzos de la joven, Dündar no hace casos a sus amenazas y Zeynep termina por devolverle el arma. ¡El joven ha perdido por completo la cabeza! ¿Podrá Yilmaz escapar del lugar en el que la tiene retenida? ¿Accederá a casarse con él?