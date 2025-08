“Siento que papá oculta algo”: Amanda, dispuesta a descubrir qué une a Octavio con el padre de César, el jueves en La Encrucijada

El pasado acecha a Octavio Oramas cuando Estrella, la madre de César, se encuentra con él en plena calle. Él no la reconoce, pero parece que ella sí, ¡y le acusa de matar a su marido!

Amanda es testigo de todo esto y pretende averiguar si es cierto. Octavio insiste en que nunca había visto a esa mujer en la vida, pero su hija no termina de creerle. “Yo siento que papá oculta algo”, le confiesa Amanda a David.

La tensión no para de subir, y en los dos próximos capítulos se destaparán secretos que llevaban décadas enterrados. El jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar y quieres saber qué oculta Octavio, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!