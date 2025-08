Emilio planta cara a Octavio de una vez por todas: “He hecho muchas cosas por usted que me quitan el sueño”

Si hubiese que definir con una palabra a Emilio, esa sería lealtad, y Octavio lo sabe muy bien. El hombre ha estado siempre apoyando a su jefe en cada acción sin rechistar, pero ya está cansado, y ahora que necesita compresión para su hija Sara, va a hacer todo lo que haga falta.

Por ello, ha querido hablar con el patriarca pidiéndole mano ancha con la alocada joven, y no se ha achantado en ningún momento: “Yo he hecho cosas por usted que me quitan el sueño”. Emilio fue el encargado de acabar con la vida de Beatriz bajo las órdenes de Octavio, y la muerte de la anciana le pesa en el alma. Aunque no es lo único de lo que se arrepiente haber hecho.

Sin embargo, Octavio no ha cedido a sus plegarias: “Yéndose a trabajar con Amanda, me lo podría tomar como una falta de respeto”, afirmando que no iba a tolerar ningún comportamiento de ese tipo antes de abandonar la mesa.

Emilio se ha quedado destrozado, ¿qué será del futuro de su hija?