Zeynep se disculpa con Dündar, pero él no pretende perdonarla: “No se puede forzar a amar a alguien”

Desde que huyó de su propia boda y plantó a Dündar, Zeynep está viviendo una nube de emociones. Por un lado, está muy feliz de haber escuchado su corazón y haber ido en busca de Alihan, pero por otro sabe que tiene que enfrentarse a muchos problemas que se vienen con su nueva situación.

Al elegir la joven irse con Alihan, ha provocado un sentimiento de rabia y odio en Dündar. El joven llegó al aeropuerto justo para ver la reconciliación de la pareja… ¡Y se enfadó mucho!

Ahora Zeynep ha ido a ver al que iba a ser su marido y a disculparse. De primeras, Dündar se muestra enfadado y distante. Está muy dolido por lo que le ha hecho la joven. Yilmaz intenta disculparse por lo sucedido, ya que en ningún momento quería ofender ni a él ni a su familia.

Dündar le ha preguntado directamente si ha vuelto con Alihan y se ha lamentado de la decisión que ha tomado. ¡Bajo su punto de vista no tenía que haber hecho eso! “Siento lo que ha pasado, tú no tienes nada que ver con mi decisión”. Pero él no ha querido oír sus disculpas.

“Me destrozaste con tu decisión y me deshonraste”, ha dicho muy serio Dündar. Al final ambos han entendido que el amor no se fuerza. Él le ha dejado claro que jamás podrá perdonarle y no quiere saber nada de ella. ¿Se quedará todo aquí o intentará Dündar hacer algo?