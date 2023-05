Aysel chantajea a Yildiz tras su despido: “O el señor Halit me devuelve mi trabajo o le cuento todo lo que sé”

Los expertos le confirmaron a Halit que dos de las joyas que tenía en su caja fuerte eran imitaciones. Yildiz había sido la que había utilizado las originales para conseguir que en el hospital falsificasen sus análisis para hacer creer que estaba embarazada cuando todavía no lo estaba. ¡Y eso su marido no lo sabía!

Como las imágenes de las cámaras de seguridad estaban borradas, a Halit no le ha quedado más remedio que… ¡Despedir a todos sus trabajadores! No puede fiarse de ninguno de ellos y no sospecha, ni por asomo, que la verdadera culpable es su mujer.

A ninguno de sus empleados le ha sentado bien la noticia, pero hay una de ellas que no está dispuesta a asumir su despido… ¡Aysel! Ella lleva muchos años trabajando para la familia Argun y se niega a que ensucien su nombre acusándola de ladrona.

Yildiz va a verla después de que Halit le comunique la noticia y la anima a encontrar otro trabajo, pero Aysel no pretende abandonar la casa. “Yo guardo secretos de todos en esta casa y también suyos”, le recuerda la empleada.

“O el señor Halit me devuelve mi trabajo o le cuento todo lo que se”, le amenaza a Aysel. ¡Yildiz no puede creerse lo que le está exigiendo! ¿Conseguirá convencer a su marido de que la readmita?