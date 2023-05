Alihan, muy decepcionado con Zeynep por delatarle: "Me equivocaba contigo"

Zeynep descubrió que Alihan estaba comprando acciones de la empresa de Halit de forma ilegal y le pidió que dejase de hacerlo. A pesar de amenazarlo con contarlo todo, el empresario se negó le dijo que, si ya no sentía una pizca de amor por él, le contase todo al marido de su hermana.

Decepcionada y furiosa por todo lo que su exnovio le había hecho, Zeynep cumplió sus amenazas y le contó a Halit lo que Alihan estaba tramando. ¡No estaba dispuesta a seguir protegiéndolo!

Ya en la oficina, Alihan se ha presentado en el despacho de la joven Yilmaz para disculparse por el comportamiento de su mujer la pasada noche, pero ella asegura que le dan igual tanto él como Ender: “Lo que pueda decir ella no me afecta porque no me quedan sentimientos”.

Alihan está convencido de que lo que dice no es verdad porque cree que no lo a delatado ante Halit… ¡Pero ella le confirma que sí lo ha hecho! “Se que has tomado algunas precauciones, pero ya no podrás seguir comprando”, le asegura ella.

“Nunca pensé que me echarías a los perros”, le responde Alihan decepcionado. ¡Estaba convencido de que no lo delataría! ¿Se arrepentirá Zeynep de su decisión? ¿Cambiarán los sentimientos del empresario hacia ella después de esto?