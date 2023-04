Avance del próximo capítulo de ‘Pecado Original’: Yildiz le pide a Halit que eche a Ender del trabajo… ¿Lo hará?

Contra todo pronóstico, los nuevos análisis de sangre de Yildiz confirmaron que… ¡Sí estaba embarazada! Halit le pidió perdón por haber dudado de su palabra y ella celebraba haber conseguido su objetivo. ¡Ahora su marido permanecería a su lado!

En el próximo capítulo veremos a Yildiz muy emocionada con el bebé que está esperando. La joven está muy segura de sí misma y aprovecha la situación para pedirle a su marido que no vuelva a acercarse a Ender. Y no sólo eso… ¡Le pide que la eche del trabajo! Halit no permite que nadie le dé órdenes, pero tampoco quiere disgustar a la madre de su futuro hijo… ¿Qué hará?

Por otro lado, Ender descubrirá que su plan no ha salido como esperaba y que Yildiz sí que está embarazada. Eso complicará su objetivo de volver con Halit y de recuperar su antigua vida. ¿Cómo se librará ahora de la joven?