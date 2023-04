La venganza de Hira no tiene límites: ¡Secuestra a Alihan en uno de sus aviones!

Después de haberle dejado claro a Hira que no sentía nada por ella y que a quién amaba realmente era a Zeynep, Alihan por fin pudo iniciar una relación formal con la joven Yilmaz. ¡Aunque a la piloto no le sentó nada bien y les amenazó con hacerles la vida imposible!

Alihan se ha subido a uno de sus aviones para realizar un breve viaje de negocios. Cuando llama a una de las azafatas y ve que no obtiene respuesta, empieza a preocuparse por si ha pasado algo malo.

Efectivamente, su instinto no le falla, ya que la joven… ¡Está inconsciente!

El empresario entra preocupado en la cabina del piloto y descubre el peor de los panoramas… ¡Hira es quién está controlando el avión con una persona inconsciente al lado! “¿Qué haces tú aquí?”, pregunta Alihan asustado.

“Tú me has arruinado la vida, no vas a poder librarte de mí”, responde la piloto con un tono amenazante. El empresario intenta convencerla de que dé la vuelta, pero ella… ¡Lo rocía con un spray! Y no sólo eso… ¡Lo golpea con un extintor para dejarlo inconsciente!

“Lo siento. Conmigo serás muy feliz”, dice Hira antes de volver a su posición para pilotar al avión. ¿Qué es lo que pretende? ¿Conseguirá Alihan despertar y tomar el control? ¿Qué pensará el entorno de Alihan cuando vea que su avión no llega?