Ender le enseña a Halit las pruebas de que el embarazo de Yildiz es falso: “Mira de lo que es capaz para retenerte”

Ender le pidió a Aysel que consiguiera que Yildiz se tomase unas pastillas abortivas para terminar con su embarazo, pero la empleada de Halit se arrepintió en el último momento y no lo hizo. ¡Aunque Ender pensó que sí!

Al ver que las pastillas no hacían efecto, Caner y Ender llegaron a la conclusión de que… ¡Yildiz no estaba embarazada! Por eso acudieron al hospital en el que se había hecho la joven los análisis, para comprobar si estaban en lo cierto… ¡Y así fue!

Ender se ha presentado en el despacho de Halit con las pruebas que desenmascararán a su mujer. La hermana de Caner comienza a hacer preguntas sobre el embarazo de la joven y Halit intuye que su exmujer algo trama… ¡Y quiere que vaya directamente al grano!

Ender le entrega unos papeles a Halit y le asegura que es “el mejor regalo de tu vida, algo que no tiene precio”. Cuando el empresario los ve, no entiende nada, pero Ender le confirma que esos análisis dejan claro que… ¡Yildiz no está embarazada!

“Mira de lo que es capaz para retenerte. Patético”, dice la hermana de Caner mientras saborea su victoria. ¡Halit se ha quedado sin palabras! ¿Cuál será su reacción? ¿Echará a Yildiz definitivamente de su vida?