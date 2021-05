Cemal sigue atormentado por la duda tras leer la carta que le dejó Asu cuando partió a Alemania: Öykü es su hija. El enemigo de Demir acecha su casa y se sorprende al ver a la pequeña deambulando por la calle, víctima de un nuevo episodio de sonambulismo. Cemal duda pero, finalmente, lleva a la niña de vuelta a su casa. Demir se enfrenta duramente a él y es Candan quién logra calmarle con unas palabras que refuerzan la complicidad de los recién casados.

Demir sigue muy pendiente y atento con Öykü tras el gran susto de la noche anterior. Padre e hija se sienten más unidos que nunca y ha llegado el momento, para Demir, de volver a preguntarle a la pequeña el motivo por el que eligió a Asu en el juicio y no a él. La confesión de Öykü rompe el corazón de Demir:

Mientras tanto, Demir no puede creerse estar casado con Candan. Aunque es un matrimonio de conveniencia, el padre de Öykü está especialmente emocionado y no puede controlar sus celos cuando se trata de Murat, el viejo amigo y enamorado de Candan. Cuando se entera de que éste irá a ver a su mujer a la clínica, Demir no duda en presentarse para evitar cualquier manipulación del médico. Demir aprovecha para aceptar una propuesta que le hará pasar más tiempo con la veterinaria.

Cemal, por su parte, sigue atormentándose si será o no el verdadero padre de Öykü y solo tiene una forma de descubrir toda la verdad: acorralando a Zeynep.

Ugur sigue con su idea de conquistar a Sevgi y, aunque no lo tiene nada fácil, no piensa ceder en el empeño. Aunque el padre de ésta siempre acaba interponiéndose entre la pareja...

Demir y Candan están más unidos y cómplices que nunca, algo que ambos sienten aunque tratan de disimular y aparentar normalidad. Pero una noche y a solas, no pueden ocultar que entre ellos hay algo más que una simple amistad y conveniencia. Los recién casados pasan su primera noche juntos y a solas.

Movido por la ira y los celos, Murat decide renunciar a lo que un día le prometió a Demir: que no pagaría los costes sanitarios del tratamiento de Öykü. Demir no sabe cómo hacer frente a tantos gastos y Candan decide visitar a Murat para exigirle que cambie de idea.

Mientras que Demir busca cómo conseguir el dinero y Candan, la manera de que Murat rectifique en su decisión, Öykü sufre los duros estragos de su enfermedad.

La pequeña regresa en el tiempo, cree que sigue viviendo con su tía y que le pasa algo malo. Decidida, Öykü coge sus cosas y sale del colegio sin decir nada a nadie. Sevgi alerta a Demir, éste lo hace con Candan que, a su vez, llama a Cemal. Todos buscan a la niña desesperadamente y Demir, por fin, la encuentra en el portal de Zeynep.

Demir pasa de la alegría al infierno al descubrir que su hija no le reconoce.

¿Qué pasará con Öykü?, ¿volverá a recuperar la memoria?, ¿perderá Demir a su hija de nuevo?

