La historia de Ugur y la profesora: de una discusión a la declaración de amor más romántica

Parece mentira que una historia que comenzó con una discusión haya llegado actual entre Ugur y Sevgi.

Se conocieron en el colegio, cuando Ugur filtreaba con otra chica a la que había asegurado que él era el padre de Öykü. Momento en el que apareció la profesora de la pequeña para no solo desmentirlo sino retener a Ugur allí hasta que llegase el verdadero padre de Öykü, Demir.

Durante un tiempo después de este altercado, la profesora estaba resentida y se mostraba desconfiada hacia Ugur cada vez que lo veía. Él, por su parte, se ponía muy nervioso cada vez que se encontraba con ella, pero el destino se empeñaba en cruzar sus caminos una y otra vez.

Esto fue lo que ocurrió en la librería. Casualmente, la profesora recibió en ese instante una llamada que para Ugur resultó ser sospechosa de estafa y actuó en consecuencia.

A pesar del asombro inicial de Sevgi, cuando comprobó que verdaderamente se trataba de una estafa, comenzó a mirar a Ugur con otros ojos.

La relación se fue afianzando cada vez que Ugur llevaba a Öykü al colegio, ocasión que siempre aprovechaba para ver a su "querida Sevgi". Un día, Ugur se ofreció para ayudar a la profesora con una obra de teatro que estaba preparando con sus alumnos. Se lo tomó tan en serio que incluso estuvo a punto de besarla delante de toda la clase.

Todo iba bien hasta que Ugur comenzó a salir en las noticias como supuesto autor de un robo junto a Demir. Y aunque salieron absueltos, Sevgi no se atrevía a confiar de nuevo en él. De no haber sido por la insistencia de Ugur para que "su querida Sevgi" lo perdonase, no habrían vuelto a quedar. Pero mereció la pena la espera, porque Ugur protagonizó la declaración de amor más romántica de la serie hasta el momento: "Quiero volver a tomar café contigo todos los días durante el resto de nuestras vidas".

Y aunque este momento tan idílico termina de forma fatídica, esperamos que la historia de Ugur y Sevgi nos regale muchos más momentos para recordar.

