Xavier, paralizado ante una confesión que lo cambiaría todo: “Usted no es el primero, Laura ya lo hizo antes”

Laura no tenía pruebas pero tampoco dudas de lo que pasó aquella noche con Xavier, había sido drogada y había abusado de ella. Munar sabe cómo sucedió y no dudaba en decírselo a Xavier.

En su afán por desacreditar al cirujano, Laura subió un post en sus redes sociales acusando a Xavier de violador. Un arrebato que no ha causado el efecto que ella esperaba. Cata le hacía ver que igual no había sido una buena idea porque podría provocar que alguien del pasado quisiera hundirla, ¿a qué se referiría exactamente la hermana de Laura? ¿Qué le sucedió en el pasado a Munar?

Mientras Laura busca la manera de hallar pruebas, Xavier necesita saber que su hijo cree en su inocencia.

Por otro lado, Iván ha dado con un episodio muy turbio de Xavier: ¿Y si su mujer no se suicidó? Esta duda se la planteaba, el ex de Laura, a los Inspectores Silva y Daniela. Que se ponían en alerta porque la investigación corría a su cargo y no al de Laura ni al de Iván.

Para entorpecer aún más la investigación de Silva y Daniela, Laura se cuela en casa de Xavier y encuentra unas pequeñas dosis inyectables. ¡Laura cree haber encontrado la sustancia de la que hablaba su hermana para hacer vulnerables a las personas! Pero Xavier llegaba a casa y…

Tras una arriesgada decisión y una dura reprimenda de los inspectores, Laura se encuentra en un callejón sin salida mientras que una llamada de advertencia se convierte en una bocanada de aire puro y de esperanzas para Xavier: No es la primera vez que Laura hace algo así…

¿Quién ha llamado a Xavier? ¿No es la primera denuncia de abusos que interpone Laura contra alguien? ¿Qué esconde Munar que Cata teme salga a la luz? ¿Quién es Mario Cuevas?

