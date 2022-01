“Xavier es un violador”: Laura acusa a Xavier públicamente en las redes sociales

Laura no tenía prueba que inculpasen a Xavier con lo que decidió someterle a juicio publico al denunciar su violación en las redes sociales acusando al cirujano de violador.

“No se trata de mí, se trata de las siguientes”

Xavier recibe una alarmante llamada de su hijo que le hace entrar en sus redes sociales y descubrir que su vida está a un paso de arruinarse...

Sinopsis capítulo 2 'Consecuencias':

El post que Laura subió contando lo que Xavier le hizo la noche de la cita, no ha causado el efecto que ella esperaba. La policía sigue sin creerla y también muchas de las personas que lo han leído. Su hermana Cata sabía que eso iba a pasar. Mientras hablan, Laura recuerda algo de la noche de la cita. Xavier la drogó para violarla. Convencida de que la policía no hará nada, Laura encuentra la manera de colarse en casa del cirujano en busca de alguna prueba que demuestre su versión. Mientras, Cata, que no se siente la mejor de las hermanas, le pide a Iván que investigue a Xavier. También Laura le pide ayuda. Ha visto en casa del cirujano algo que puede incriminarle, pero debe ser la policía quien lo encuentre. Tiene que conseguir que sus compañeros registren la casa. Xavier, muy afectado por la publicación en internet, necesita saber que su hijo le cree. No ha hecho nada de lo que la profesora cuenta. Un hombre del pasado de Laura se pone en contacto con Xavier para ayudarle.

