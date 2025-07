Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña, cada vez más cerca… ¿surgirá algo entre ambos?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel y Begoña compartirán un momento de cercanía que podría marcar el inicio de algo más que una amistad. “Desde que estoy aquí no he pensado en el trabajo… no sé si es por los pájaros o por la compañía”, le confesará el abogado.

Muchas horas en el campo y Andrés, visiblemente inquieto, se pondrá en marcha para buscar a Begoña. ¿Habrá ocurrido algo grave o simplemente la complicidad entre ambos ha hecho que se olviden de la hora?

Mientras tanto, en las perfumerías se llevará a cabo una delicada junta para intentar contener la crisis del perfume defectuoso. En la reunión, don Pedro optará por la cautela: “Con los datos que tenemos, lo más sensato será anular el lanzamiento del perfume”, pero Marta no estará dispuesta a rendirse.

Y, en el laboratorio, Luis, fuera de sí, estallará contra Cristina: “Estamos hablando de una cantidad ingente de lirio”. La joven intentará justificarse, pero ¿realmente fue un error… o hay algo más detrás?

También se abordarán secretos del pasado. Irene se abrirá con Cristina y dejará entrever lo que pasó hace 30 años: “Me paso algo que me destrozó la vida”, revelará con voz quebrada. ¿Será este el momento en que confiese que es su madre biológica?

En otro rincón de la colonia, la pequeña Julia alarmará a Digna con su extraño comportamiento. “De verdad que no puedo contarlo”, insistirá la niña entre susurros, intentando no delatar que su amigo se ha fugado. Pero ¿lograrán detenerlo a tiempo?

Y, finalmente un beso inesperado entre Irene y Damián. ¿Añadirá esto más tensión al clima?

