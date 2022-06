Todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Inocentes’: El cambio que Safiye necesitaba comienza a hacerse realidad

Cada vez que Naci aparecía desde la ventana mirando a Safiye sentíamos un gran vacío, pero por fin la pareja se ha reconciliado.

Safiye se ha dado cuenta que no puede vivir sin Naci y tras hablar con su doctora y comprender que no tiene ninguna maldición y que es el momento de disfrutar por fin de la vida, la joven no ha podido esperar ni un minuto cuando se ha encontrado con su amado por la calle.

Sin pensárselo dos veces, Safiye ha abrazado a Naci y le invitado a volver a casa y hasta han dormido juntos en la misma cama. ¡Qué viva el amor!

Lo que no se podía imaginar Safiye al despertarse es encontrarse a Han ni nada más ni nada menos que... ¡con un perro!

Safiye, entonces, entra en pánico y le dice a Han que quiere a ese perro fue a de casa porque va a ensuciarlo todo y está todo infectado de gérmenes, pero Han no está dispuesto a abandonar a su nuevo amigo.

¿Acabará aceptándolo Safiye?

Uno de los momentos más esperados por fin ha llegado. Tras saber Gülben y Esat que esperan una niña ha llegado el momento decidir su nombre.

Después de barajar muchos nombres, algunos de los cuáles Gülben cree que son de las ex de Esat y que por eso le gustan, deciden que el nombre perfecto para su pequeña es Masal, que significa cuento.

Una palabra muy especial que describe a la perfección la relación que ellos han vivido, un auténtico cuento de hadas.

¡Así ha sido el momentazo!

Tras reflexionar y darse cuenta de lo importante que ‘Soldadito’ es para Han, Safiye decide que el perro se quede en casa, aunque en el piso de arriba.

Han, que no puede creer que su hermana haya aceptado, le abraza cariñosamente mientras le da las gracias por tan bonito gesto.

Quién nos iba a decir que Safiye iba a cambiar tanto...

Okşan, que nunca pierde la alegría está sumida en la más grande tristeza. Bayram quiere tener hijo, pero ella sabe que no puede tenerlos y no sabe cómo contárselo a su marido.

La joven teme que Bayram se divorcie de ella y Safiye se convierte en su mejor apoyo diciéndole que si la quiere de verdad será comprensivo con ella y no la abandonará.

Ceylan ha sobrevivido al accidente, pero aún se está recuperando de las secuelas. De lo que no se recupera ni se perdona es que la mujer con la que tuvo el accidente, que estaba embaraza, haya perdido al bebé.

Además, el marido de la mujer no para de acusarla y ha publicado vídeos en redes sociales acusándola. Ceylan que se siente acosada, no puede más y entonces una amiga suya pide a Han que le ayude y que parece los pies a ese hombre. ¿Lo conseguirá?

Safiye por fin ha empezado el camino para salir de su oscuridad. La joven quiere sentirse bien consigo misma y quiere empezar por cambiar de look para verse más guapa.

Por eso, le pide a Esra y a su hermana que la acompañen a ir a comprar y tras renovar todo su armario aún le falta una cosa: un pintalabios rojo.

Lo que está claro es que nuestra Safiye está guapa se ponga lo que se ponga.