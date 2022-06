Safiye no quiere que Naci vuelva a casa con ella: "Quién entra aquí acaba muerto"

Safiye y Naci no están pasando por su mejor momento. Desde que Naci le dijese a Safiye que no volvería a casa hasta que no empezara un tratamiento, la pareja está cada vez más distanciada.

Naci, ilusionado por volver a verla, se presenta en su casa para hablar con ella, pero ella no quiere abrirle la puerta.

La joven le pregunta si tiene las llaves de la casa, pero le dice que no entre porque si entra en esa casa no se irá nunca: “Quién entra aquí acaba muerto”.

“Yo voy a vivir por ti”, le dice Naci a su mujer, pero ella parece que no está preparada para volver a verlo.

¿Estará la pareja más cerca de su esperada reconciliación?