¡Falsa alarma!: Naci está curado y no ha recaído en su enfermedad

Naci llevaba unas semanas sufriendo pequeños ataques y tenía miedo de haber recaído en su enfermedad.

Tras darle muchas vueltas sobre si decírselo o no a Safiye, Naci al final decide contárselo a su mujer porque no quiere que entre ellos exista ninguna mentira. Lo que no se imaginaba es que fuera a reaccionar así: La joven le quita importancia y le dice, que si finalmente ha recaído, seguro que con una dieta saludable lo superará.

Naci, también le cuenta a Safiye que le están haciendo pruebas para saber seguro sí su enfermedad ha vuelto.

El joven va a recoger los resultados y le pide al doctor que no le dé falsas esperanzas.

El doctor le dice que todo ha sido una falsa alarma: “No tienes nada de lo que preocuparte. Estás bien”.

Naci, que no puede ocultar su asombro, le pregunta si está seguro y que no entiende por qué, entonces, le han dado esas crisis, pero el doctor le explica que se trata solo de efectos secundarios provocados por el tratamiento.

¿Cómo se tomará Safiye la noticia de que Naci está curado?