Derin declara la guerra a Volkan: “Después del divorcio tendrás que olvidar a tu hija”

Tras descubrir el vídeo en el que Volkan le dice Asya que vuelvan a estar juntos, y escuchar en casa de la doctora que Volkan pretende divorciarse de ella, los celos y la rabia se apoderan de Derin.

La joven, después un de ataque de locura y con las tijeras en la mano mientras rompe las camisas de su marido, espera a Volkan en casa para ‘celebrar su divorcio’: “¿Cuánto tiempo tenías pensado seguir mintiendo?”

Volkan, que parece no entender lo que está pasando, le pide que se calme y que no diga tonterías, pero Derin todavía tiene un as bajo la manga y le amenaza con algo que sabe que puede hacerle mucho daño: “No voy a seguir persiguiéndote utilizando a Zeynep como está haciendo Asya con Ali, Volkan”.

Pero parece que Volkan no va a dejar que Derin gane la partida. Tras decirle que no ponga a prueba su paciencia y que no le amenace con quitarle a su hija, le propone que vayan juntos a recoger a Zeynep o si no será ella la que no volverá a verla.