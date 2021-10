Asya, a los padres de Derin: “Mi marido me engaña con su hija”

La doctora se las ha apañado genial para conseguir cenar en casa de los padres de Derin, junto a la joven y Volkan. Una vez allí ha cogido a todos por sorpresa al confesar que su “marido le engaña con una jovencita”.

Momentos antes de planificar esta reunión sorpresa entre las dos familias, Asya recibía una llamada de Mert confirmando que Haluk (el padre de Derin) es el nuevo inversor del proyecto de Volkan. Y es que el mejor amigo de su marido ya había prometido a Asya que la ayudaría en todo para vengarse de Volkan. Un precio que Asya pagó muy caro al acostarse con él.

Volkan, con la cara desencajada al verse en el centro del huracán, no es capaz de articular palabra. Y Derin en cambio, solo atina a salir corriendo de la sala, pero no lo suficientemente lejos como para no escuchar a Asya cuando desvelaba su embarazo.

Dicho esto, Asya sale triunfal de la casa de la amante de su marido mientras los padres de Derin piden explicaciones y amenazan a Volkan.

Sin embargo, Asya no ha terminado aún con la pareja de amantes. Tiene mucho más que decir a Volkan cuando éste sale corriendo tras de ella para reprocharle que se “ha cebado con él”.

Pero es solo después de escuchar a Volkan confesar “que quiere a Derin” cuando Asya decide hablar sin tapujos: “Mert me ha contado que estás arruinado… después de habernos acostado”.