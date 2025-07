Capítulo 347 de Sueños de libertad; 10 de julio: Gabriel se sincera con Begoña mientras María empieza a recuperar la sensibilidad

En un giro inesperado, Gabriel ha querido acompañar a Begoña al cuartel para que pueda dar una nueva declaración. “No sé si servirá de algo, pero por lo menos podrás dejar constancia de tu opinión”, le ha dicho, mientras Andrés escuchaba todo detrás de la puerta.

Pero, Gabriel sigue teniendo más frentes abiertos. Cristina le ha confesado a Irenelo ocurrido con Gabriel: “Me ha dicho que fue fruto de un impulso y que no significaba nada para él”.

En cuanto a los negocios, Gabriel también le ha preguntado a Damián por qué cree que María no votará a su favor, a lo que este ha respondido: “Porque ya me lo ha confirmado de alguna manera: va a votar a favor de don Pedro”.

Mientras tanto, Marta y Fina han aceptado la propuesta de tener un hijo junto a Pelayo, y Raúl no ha podido ocultar su sorpresa al saber que el director de la fábrica quiere contratarlo.

Luis y Luz siguen debatiendo sobre la posibilidad de ser padres. "Te entiendo. O sea, es que me pongo en tu piel, que para ser padre tuviese que dejar de lado mi vocación y me lo pensaría dos veces. No se tal vez, lo pospondría para otro momento" ha comentado por fin Luis. Mientras, ella sonríe al sentirse comprendida.

Y al final, un misterio ha emergido: María ha comenzado a recuperar sensibilidad en las piernas. ¿Se lo contará a alguien?