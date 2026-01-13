Documentación, referencias y un trabajo minucioso: así se creó el vestuario de Las hijas de la criada

En una serie como Las hijas de la criada, os escenarios, las localizaciones y el vestuario es fundamental para trasladarnos a la época en la que se desarrollan las tramas y meternos de lleno en la historia.

Durante el rodaje de la serie, hemos podido hablar con Nazareth Colomina, responsable de vestuario, sobre el proceso de creación de las prendas que llevan puestas los personajes.

Narareth ha recalcado que, para este tipo de trabajos la documentación es fundamental y nos ha explicado las principales diferencias entre el vestuario de Cuba y el de Galicia. Mientras que en el primero predominan los amarillos, en el segundo destacan los tonos tierras.

Verónica Sánchez, Inés en la serie, ha recalcado que el vestuario "te ayuda mucho a componer el personaje". Álex Villazán ha suscrito las palabras de su compañera, añadiendo que "te coloca en otro sitio"