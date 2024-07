En el último capítulo de Hermanos: Asiye agradece a Ayaz el bonito gesto que ha tenido con su familia

Tolga se ha visto en una situación muy complicada, haciendo un trabajo con Yasmin descubre que la culpable del accidente fue Şevval, ¡Lo peor es que estaba en su casa!

El joven se queda impactado sin saber lo que hacer y Yasmin se percata de que algo ocurre ¡No sabe cómo contarle a su novia que su madre es una asesina!

En ese momento cierra el ordenador para que la hija de Şevval no vea nada. El sobrino de Yaman se marcha con la excusa de que tiene una cita con el fontanero y sin que ella se dé cuenta se lleva el pen ¿Podrá Tolga mantener este secreto?

Aybike se ha metido en serios problemas, para saldar la deuda que tienen los Eren y poder quedarse en la casa donde viven ¡Roba un collar muy caro! La policía la descubre y la detienen.

Por suerte Ayaz habla con la mujer a la que le robo el collar y le explica la situación de la familia. Con mucha alegría el joven le cuenta a Asiye ¡Que la señora va a retirar la denuncia! Ella le abraza muy fuerte en símbolo de agradecimiento.

Ayaz sorprendido por el gesto le dice: “Si me lo agradeces abrazándome así, voy a tener que ayudarte siempre”. El primo de Sarp cada vez esta más enamorado de la joven Eren.

Ayla tiene una fuerte discusión con su hijo porque no para de defender a su padre. Berk sigue sin darse cuenta de que Gohkan no es una buena persona y que no esta siendo sincero con él.

El hermano de Elif le había dicho a su madre que tenía el coche en el taller, pero… ¡En realidad lo había vendido para darle el dinero a Gohkan! Cuando Ayla se da cuenta, empiezan los problemas.

Ayla intenta abrirle los ojos a su hijo:” Solo eras un bebe cuando este hombre te dio a otra persona, cuando te vendió ¿Y tú lo llamas papá? ¿Como puedes quererlo y sentir tanto apego?

Gohkan pide que no discutan por su culpa y Ayla carga contra él toda su furia: “Haga el favor de callarse, desde el día que piso esta casa no habida ni un minuto de paz”Berk al ver la reacción de su madre descarga toda su ira contra ella: “El hombre al que te refieres es mi padre”

Nebahat decide echar de la empresa a Süreyya para que no este cerca de Akif. Con el regreso de la pareja, la empresaria no está tranquila con la amante de su marido en el mismo trabajo y decide prescindir de ella.

Süreyya intenta calmar la situación, pero no hay vuelta atrás, la decisión está tomada “Deberías pensar en dimitir y no tocarme las narices” le dice la empresaria.

La madre de Süsen se hace la tonta y Nebahat se lo dice claramente: “Estás despedida, no quiero verte por aquí nunca más”

En el Ataman están el ambiente muy cargado y cualquier cosa hace que la situación estalle. Lydia comenta en voz alta con Sarp el tema del robo que cometió Aybike.

La joven Eren se entera y se enfrenta a ella: “Como sigas te voy a dar tal paliza que no te va a salvar nadie”.Asiye intenta calmarla, pero la novia de Sarp sigue provocándola.

Aybike no aguanta más y empieza a pelearse con Lydia y después carga contra Sarp. Berk llega para defender a su novia y la hija de Yaman lo cuenta todo en voz alta. El novio de Aybike no sabía nada y se queda en shok ¿Por qué su novia no le había contado que la iban a desahuciar?

Sultan exige el dinero a Akif para mantener el secreto de la muerte de Suzan. Ambos se reúnen y el marido de Nebahat lleva una bolsa llena de dinero. Sultan no le quita el ojo: “Deme el dinero y que cada uno siga su camino”

Akif le entrega la bolsa y le exige que borre los videos delante de él, cuando le pregunta que si no tiene ninguna copia ella responde que no. Cuando Akif está seguro de que ese vídeo ya no existe...sigue con su plan ¡Es todo una trampa!

La policía detiene a Sultan por haberle robado a una anciana, ella intenta convencerles de que es un error diciendo que el asesino es el, pero no la creen. “¡Me las pagarás Akif Atakul!”

¿Habrá mentido Sultan a Akif y tendrá una copia? ¿Se dará cuenta Berk de que su padre no es de fiar? ¿Crecerá el amor entre Asiye y Ayaz? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermano ¡No puedes perdértelo!