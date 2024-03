Esta noche en Hermanos: Berk empieza a sospechar de Ayla, ¿estará más cerca de descubrir que ella mató por accidente a su madre biológica?

Ayla busca en el trastero de su casa el bolso de la madre biológica de Berk y Elif que ella decidió quedarse cuando empujó a la mujer sin querer provocándole la muerte.

En el próximo capítulo veremos a Ayla muy nerviosa cuando Berk la descubra escondiendo con rapidez ese bolso. La mujer después lo arrojará a un contenedor de basura y romperá el móvil sin darse cuenta de que Berk… ¡lo ha visto todo! ¿empezará a sospechar?

Por otro lado, todos siguen muy disgustados por la muerte de Doruk y no podrán creerse que no vuelvan a ver al joven Atakul. Asiye se acordará de él constantemente y llorará su pérdida junto a Nebahat sin poder imaginarse la sorpresa que Doruk les tenía preparada. ¿Qué será?

Además, Ömer no puede ni ver a Süsen. No puede aceptar que le traicionara con algo tan grave como la muerte de su hermano y le dirá, muy enfadado, que ya no la quiere. ¿Será esta su ruptura definitiva? ¡NO te pierdas todo lo que va a pasar en Hermanos, esta noche, en Antena 3!