Aybike y Berk: una química que traspasa la pantalla

Una de las parejas que más ha conquistado a los espectadores de ‘Hermanos’ ha sido la de Berk y Aybike. Y es que cuando la joven comenzó en el colegio Ataman, no se imaginaba ni por asomo que acabaría iniciando una relación con él.

Aunque al principio Berk tenía todas las papeletas para convertirse en el villano de la historia, poco a poco fue mostrando su lado más sensible y humano y terminó por conquistar el corazón de la joven Eren. ¡Se formó #AyBer! De hecho, si hubiese un concurso del más romántico del colegio Ataman, sin duda… ¡Él sería un gran candidato para ganarlo!

Pero no sólo las idas y venidas de su relación han sido las que nos han hecho disfrutar con ellos, ya que la química que los actores tienen ha sido la que ha conseguido traspasar la pantalla. ¡Parece que los intérpretes de Berk y Aybike se entienden muy bien en la vida real!

Un repaso de su historia

A pesar de que Aybike y Berk no empezaron con muy buen pie, la joven Eren no tardó en llamar la atención del mejor amigo de Doruk. Entre ellos comenzó a surgir una especie de tonteo y Berk se atrevió a colarse en la habitación de Aybike para pasar un rato con ella.

Cuando Oğulcan se debatió entre la vida y la muerte tras un tiroteo, Berk se ofreció a donar sangre para salvarle la vida. ¡Lo hizo, sobre todo, por Aybike! La joven no podía estar más agradecida con él y poco tiempo después se armó de valor y decidió confesarle… ¡Que le gustaba!

Los dos decidieron comenzar una relación a escondidas. ¡No querían que sus padres se enterasen! Orhan trabajaba en ese momento en el colegio y por eso tenían mucho cuidado de que nadie les viese juntos.

El problema llegó cuando Sengül descubrió quién era el novio de su hija. ¡Le dijo que tenía que centrarse en los estudios y olvidarse de él! Pero ella tenía claro que lo quería y que iba a seguir con él por mucho que su familia no quisiese. Lo que no podía imaginarse es que tendría que enfrentarse a un problema todavía mayor: ¡La madre de Berk!

Aybike decidió romper su relación con Berk cuando escuchó a Ayla, su madre, hablar mal de ella y su familia. Para no hacerle daño a su novio le mintió: ¡Le dijo que ya no le gustaba para terminar con él! Pero poco tiempo duró la mentira y el verdadero motivo de la ruptura no tardó en salir a la luz.

Berk intentó reconquistar a Aybike con numerosos detalles, intentando demostrarle que él la quería y que no tenía nada que ver con la opinión de su madre. Aunque al principio la joven no estaba receptiva, terminó confesándole que lo echaba mucho de menos y que quería volver con él. ¡Por fin volvimos a ver a #AyBer felices juntos!

Aunque la alegría no duró mucho tiempo, ya que sus madres los pillaron paseando de la mano y provocaron una nueva crisis entre ellos. Berk volvió a luchar por reconquistar a la mujer que amaba y, de nuevo… ¡Lo consiguió!

La historia de romper y volver por problemas familiares se repite varias veces durante la relación, pero al final… ¡Siempre triunfa el amor! Los dos se han sorprendido mutuamente con románticos detalles y parece que no hay nadie que pueda separarlos.

La buena relación de los actores

Melis Minkari y Recep Usta son los encargados de dar vida a Aybike y Berk en la serie. Ellos son los responsables de que el movimiento de #AyBer haya cogido mucha fuerza en redes sociales, ya que la química entre ambos es más que notable.

Los dos cuentan con más de un millón de seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram y en ellas comparten numerosos momentos del rodaje de la serie. ¡Nos encanta verlos tan compenetrados!

Aunque tengan que grabar alguna que otra e,scena dramática los dos se lo pasan de maravilla juntos. ¡Todas las imágenes que podamos encontrar de ellos son sonriendo! Está claro que, que sean buenos amigos, ayuda a que el amor entre #AyBer se vea más real. ¿Tendrán tanta conexión los actores como la que tienen sus personajes?

Gracias a esos pequeños avances que podemos ver en sus redes sociales podemos intuir que Aybike y Berk tienen muchos momentos por delante por regalarlos. Si no quieres perdértelos… ¡Recuerda que puedes disfrutar de ‘Hermanos’, lunes y martes en Antena 3!