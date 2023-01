Un amor que acabó en tragedia: La razón por la que Melisa abandonó Estambul

Hace varios capítulos que echamos en falta a uno de los personajes más icónicos de la serie: Melisa. La hija de Akif y Nebahat fue una de las primeras personas en tender la mano a los hermanos Eren en su llegada al colegio Ataman, ganándose poco a poco tanto el corazón de los recién llegados como de los espectadores.

Su relación con Kadir provocó un gran cambio en su vida. Una historia llena de celos, enfrentamientos, decepciones y… ¡mucho amor! La muerte del mayor de los hermanos Eren ha sido un duro golpe para Melisa del que todavía no se ha recuperado.

Su acercamiento a los hermanos Eren

La llegada de Asiye, Ömer y Kadir al colegio Ataman no fue nada sencilla. Sus nuevos compañeros no se lo ponían demasiado fácil y la mayoría parecía mirarlos por encima del hombro. Pero había una excepción: Melisa.

La joven se interesó muy pronto por la vida de Ömer y el acercamiento entre ambos no tardó en llegar. Ambos coincidían a menudo y aunque parecía que no tenían muchas cosas en común… ¡Ömer se estaba enamorando de ella! Sin embargo, los ojos de Melisa parecían apuntar al hermano mayor de los Eren.

Melisa se enamora de... ¡Kadir!

Cada vez que Kadir estaba en apuros, Melisa estaba ahí. Aunque la hija de Akib y Nebatah parecía encaminada a tener una posible relación con Ömer… ¡su interés por su hermano mayor era más que evidente!

El problema era que Kadir sabía que su hermano estaba sintiendo algo por Melisa, por lo que su corazón debía estar cerrado a ella… ¿o no? La química entre ellos era más que evidente y a pesar de que los sentimientos entre ambos eran recíprocos, Kadir decidió sacrificarse por su hermano y se alejó de ella.

Para demostrarse a sí mismo y a Melisa que no sentía nada por ella, Kadir aprovechó la cita que le pidió Süsen para empezar a salir con ella. La estrategia no duró mucho porque era evidente que en la mente de Kadir estaba otra persona… ¡Melisa!

Gracias al empujón de su amigo Mazlum, Kadir intentó recompensar a Melisa por tanto tiempo de incertidumbre invitándola a una romántica cita. Sin duda ese ha sido uno de los momentos más bonitos vividos entre #KadMel. ¡Un precioso picnic que terminó en beso!

El enfrentamiento con sus padres

Parecía que todo iba entre #KadMel hasta que Nebahat se enteró de que su hija está saliendo con uno de los Eren. Primero la amenazó con contárselo a su padre si no corta la relación, pero como ella se niega, terminó haciéndolo.

Melisa no estaba dispuesta a que sus padres se entrometan en su relación con Kadir, pero Akif intentó manipularla y la amenazó con echar a los Eren del colegio y… ¡despedir a Kadir! La joven consiguió mantenerse fuerte y le asegura que si sigue así “cuando cumpla los 18 años me iré con Kadir.

Kadir sufre un accidente y Melisa... ¡está destrozada!

La relación entre Melisa y Kadir estaba llena de altibajos. Una de sus mayores crisis fue cuando la hermana de Doruk se celó de Cemile e incluso trató de alejar a la joven de los hermanos Eren.

Por suerte el amor que sentían entre ambos logró solucionar todas sus crisis, ¡estaban hechos el uno para el otro! “Si todo me va bien, en unos años le pediré a tu padre casarme contigo” llegó a confesarle Kadir a Melisa poco antes de su trágico accidente.

Por desgracia, el final de esta historia no es tan bonito como el de los relatos que nos cuentan de pequeños. Melisa chocó con la moto de Kadir en la carretera, mientras él se dirigía a llevar a la policía el pendrive que demostraba que Akif había matado a su padre. Ella, a pesar de no tener carnet, conducía el coche porque Süsen tenía una mano mal y no podía.

El choque fue tan grande que dejó a Kadir en estado crítico. Poco después falleció en el hospital… ¡menuda llorera nos pegamos! Melisa se quedó destrozada, se sentía culpable y quería confesarlo todo.

Akif no podía permitir que Melisa contase lo ocurrido ya que terminaría en la cárcel. Al ver que su hija se encontraba muy mal y no tenía el control de sus actos, decidió alejarla de su casa y del colegio durante una temporada hasta que se recupere, asegurándose también de su silencio. ¿Volveremos a ver a Melisa en el colegio Ataman? Ojalá que así sea. ¡Te echamos de menos!