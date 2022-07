La gran decepción de Melisa al creer que a Kadir le gusta Süsen: "Ojalá hubieras sido tan sincero como yo"

Melisa se armó de valor y le confesó a Kadir sus sentimientos, pero el joven no quiere aceptar que también está empezando a sentir algo por no hacer daño a Ömer, el cual también está enamorado de ella.

Kadir no quiere problemas con su hermano y le dice que no se siente nada por ella, pero Ömer no le cree. Entonces Kadir acepta la invitación de Süsen de ir con ella al cine con la idea de que todos en el colegio piensen que ambos han empezado a salir.

Su plan surge efecto y Melisa cree que ha perdido la partida. Va a hablar con él y se sincera: “Ojalá me hubieras dicho que te gustaba Süsen”, le dice la joven y Kadir le miente diciendo que siente haberlo dado esperanzas.

Melisa le dice que no se preocupe porque nunca le dijo que ni ella le gustaba y que estaba todo en su cabeza: “Es culpa mía”, le dice antes de irse y de dejar a Kadir muy pensativo.

¿Podrán algún día estar juntos?