Sultan chantajea a Akif: "Si no me compras una casa, lo contaré todo"

La muerte de Suzan ha dejado a todos con el alma rota. Süreyya, acompañada de Akif, fue quien atropelló a la madre de Ömer de forma accidental. La emprearia está destrozada y, aunque en un primer momento quiso entregarse a la policía, fue Akfi quien le aconsejó que no lo hiciera.

Le dijo que se marchase del lugar del accidente y se las inegenió para que nadie sospechase de ninguno de los dos. Sin embargo con l que Akif no contaba es que Sultan, la mujer de Sado, lo había visto y… ¡grabado todo!

La mujer no duda en chantajear a Akif Atakul. Si no le compra una nueva casa en la costa, lo contará todo ante la policía. “Ustedes la mataron”, le dice mientras Akif no puede creerse lo que está escuchando. ¿Caerá el empresario en su chantaje?