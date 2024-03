Una misteriosa llamada deja a Suzan en shock: "La muerte de su prometido no fue un accidente"

Şevval quería arruinar como fuese la boda de Ahmet y Suzan. No podía permitir que fuesen felices y contrató a un hombre para que manipulase la furgoneta en la que iban a desplazarse el día de su boda.

Ahmet y Suzan tuvieron un accidente que acabó con la vida de Ahmet. Şevval consiguió irse de rositas al determinar la policía que todo fue un accidente.

Ahora Sado, el hombre que dejó sin frenos la furgoneta, se presenta en casa Şevval pidiéndole más dinero a cambio de mantener a salvo su secreto. Si no se lo da, irá a la policía y lo contará todo.

Sin embargo, Şevval no se va a dejar chantajear y le dice a ese hombre que no le dará más dinero. Él, entonces, decide vengarse y en vez de ir a la policía, se pone en contacto con Suzan para contarle que…¡la muerte de Ahmet no fue un accidente!

Sado le dice que si quiere saber más deberá verse con él y allí se lo contará todo. Suzan se queda sin palabras. ¿Acudirá a hablar con Sado y lo descubrirá todo?