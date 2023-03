¡Sengül cae en la trampa de Orhan y confiesa su mentira!... ¿La echará, de nuevo, de casa?

Sengül decidió ocultar que había recuperado la memoria por miedo a que Orhan la echase de casa. Justo antes de que tuviese el accidente que provocó su amnesia, su marido le había dicho que no quería saber nada más de ella por hacer puesto en peligro la vida de Emel.

Pero en un descuido hablando con un vecino del mercado, Sengül le confesaba que se acordaba de una deuda que tenía con él perfectamente. ¡Y Orhan lo escuchó todo! Pero en ese momento, no quiso decirle nada. ¡Él también decidió disimular!

Mientras Sengül y su marido pasean tranquilamente por el barrio, ven a un hombre que Orhan asegura ser el que había estafado a su mujer con la casa. Aunque ella le dice que no cree, él está seguro… ¡Y se encara con él!

Sengül le suplica a su marido que pare, pero él le dice que no se meta que no se acuerda de nada…. ¡Y ella le dice que sí! Intenta disimular pero ya no puede. ¡Sabe que Orhan la ha pillado y todo era una trampa para que confesara!

“Es verdad que al principio no recordaba nada y cuando recuperé la memoria tenía miedo a que me echases de cada”, le confiesa Sengül. ¡Pero Orhan no entiende por qué les estuvo mintiendo a la cara! ¿Conseguirá perdonarla?