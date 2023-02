Sengül se da un fuerte golpe en la cabeza y… ¡pierde la memoria!: ¿Conseguirá recuperarse?

Cuando a Sengül se le habían terminado las opciones de a quién acudir después de que Orhan la echase de casa por haber jugado con la vida de Emel, la tía de los Eren pidió ayuda a la persona que menos nos podríamos imaginar… ¡Ayla!

Cuando la madre de Berk descubrió la situación en la que se encontraba Sengül, la dejó quedarse en su casa ya que, además trabajaba en ella limpiando desde hacía un tiempo, sin que nadie lo supiese.

En uno de los recados a los que Ayla envía a Sengül, unos hombres le roban el bolso y la tiran al suelo… ¡Con la mala suerte de que se da un golpe en la cabeza contra una piedra!

Enseguida la trasladan al hospital y llaman a Orhan para avisarle de que su mujer se encuentra allí. A pesar del enfado que todavía tienen con ella, su marido y sus hijos se acercan para ver cómo se encuentra.

Cuando llegan al centro de salud, los médicos los tranquilizan y les dicen que no se preocupen, que su vida no corre ningún peligro. El golpe ha sido fuerte, pero ella se encuentra consciente. ¡Menos mal!

Pero cuando entran a verla a la habitación, la notan rara. Sengül está desconcertada, no habla y no deja de mirarlos de arriba abajo. Todos se alarman cuando de repente dice: “¿Quiénes sois?”. La doctora les confirma la noticia… ¡Sengül ha perdido la memoria y no recuerda nada de su vida! ¿Qué harán ahora? ¿Dejarán que vuelva a casa? ¿Recuperará Sengül la memoria?